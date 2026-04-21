Junts evita aclarir si facilitarà la presa en consideració del Consorci d'Inversions al Congrés

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Junts ha evitat aclarir aquest dimarts si amb el seu vot facilitaran la presa en consideració del Consorci d'Inversions al Congrés, malgrat reiterar que estan en contra de crear-lo perquè consideren que la disposició addicional tercera de l'Estatut ja ho regula.
"El sentit del vot de cada pas que segueixi aquest procediment el fixarà el nostre grup a Madrid. Com a partit, estem en contra, conceptualment, d'aquest consorci. I així ho hem votat dues vegades al Parlament", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Vergés, la disposició addicional tercera de l'Estatut és un mecanisme més àgil i fàcil per regular aquesta qüestió, que a més té rang de llei: "No cal marejar la perdiu amb un nou organisme, en el qual continuarà tenint l'última paraula el Govern central", ha resolt.