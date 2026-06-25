Junts espera que el PSOE "mediti" la proposta que va fer al Congrés i "empenyi" Sánchez a apartar-se

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha afirmat que espera que el PSOE "mediti" la proposta que va fer en seu parlamentària i "empenyi" el president del Govern central, Pedro Sánchez, a "apartar-se" del càrrec, tal com va passar amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, i ha retret a la resta de partits que no facin "propostes" per desbloquejar la situació política espanyola.
En unes declaracions a 'La hora de La 1' (TVE), recollides per Europa Press, Nogueras ha defensat la idea que va proposar al cap de l'executiu perquè la legislatura "és insostenible" i "està paralitzada" per la corrupció. Ha recordat a més els passos de la formació independentista en els darrers mesos davant els incompliments de Sánchez.
"Fa un any vam presentar una PNL perquè el president se sotmetés a una qüestió de confiança. Ell ho va descartar, i vam ser els primers a demanar-li eleccions", ha relatat la portaveu, qui considera que l'activitat al Congrés està "paralitzada", sense aprovar lleis com la de multireincidència o autònoms, i provocant un "malestar normal" en la ciutadania, que "al final qui el capitalitza són els extrems, sobretot l'extrema dreta".
En vista d'aquest escenari, Nogueras ha defensat que Junts és l'únic grup parlamentari que "posa damunt la taula una proposta, que a més és legítima i democràtica", que ja s'ha fet en altres països europeus, com recentment al Regne Unit amb Starmer. "No és una proposta fora de lloc, al contrari, són les que estan utilitzant altres democràcies", ha exclamat la dirigent independentista.