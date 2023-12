Junts espera que la llei d'amnistia s'aprovi definitivament la primavera del 2024

MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, ha augurat que la llei d'amnistia que va negociar la seva formació amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez es pugui aprovar definitivament per les Corts Generals la primavera del 2024.

"Serà una mica més tard del previst inicialment, però el que és important és que s'aprovi", ha assegurat Cleries en una entrevista en el programa Parlamento d'RNE, recollida per Europa Press, en la qual ha calculat que aquesta llei d'amnistia es pugui aprovar definitivament entre el març i el juny del 2024.

Segons ha recordat Cleries, cal tenir en compte la reforma del Reglament del Senat promoguda pel PP per dilatar fins a dos mesos aquesta llei d'amnistia a la Cambra alta, a més de considerar que el mes de gener és inhàbil al Parlament.

Cal recordar que la proposició de llei que va presentar el PSOE després del pacte amb Junts només ha passat la qualificació de la Mesa del Congrés i encara no hi ha data perquè es vegi en la Comissió corresponent ni tampoc en el ple de la Cambra baixa.

En qualsevol cas, una cop surti del Congrés arribarà al Senat, on es dilatarà almenys aquests dos mesos i previsiblement el PP utilitzi la seva majoria per vetar aquesta proposició de llei d'amnistia, que hauria de tornar a la Cambra baixa perquè aixequi aquest veto i quedi aprovada definitivament.

EL PP "UTILITZA" EL SENAT

Així mateix, Cleries ha aprofitat la reforma del Reglament que va impulsar el PP per acusar als d'Alberto Núñez Feijóo de fer una "utilització" del Senat, "on se salten tots els tràmits reglamentaris".

"Jo que fa un temps que soc al Senat mai no ho havia vist, amb majories fins i tot del PP o del PSOE. Per tant, és una situació, esperpèntica, però esperem que es respecti la democràcia, perquè en definitiva la democràcia es basa en què hi ha unes majories i en cada moment s'han de respectar aquestes majories", ha defensat.

Al seu torn, ha denunciat que el PP utilitzi el Senat com a "masia particular", tot i que ha garantit que la seva formació farà "tot el possible perquè tingui una tramitació tan ràpida com sigui possible".

LA REUNIÓ A GINEBRA

Cleries també s'ha pronunciat sobre la reunió que mantindran aquest mateix dissabte Junts i PSOE a Ginebra amb un verificador internacional, tot i que ha apostat per "la màxima discreció" per buscar un acord.

"Nosaltres, d'aquestes qüestions, no en parlem prèviament, sinó que quan es vagin confirmant els acords anirem informant, perquè de vegades es vol parlar d'acords possibles abans que hi hagi l'acord. Hem de deixar que les coses flueixin, que flueixin amb tranquil·litat, sense tensions externes", ha defensat.

Al seu torn, ha reivindicat la figura del verificador internacional "perquè el fet que hagi algú extern facilita les coses", si bé ha evitat confirmar que la Fundació Henry Dunant sigui l'encarregada d'intervenir en aquesta reunió.