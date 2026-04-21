Junts espera que Illa doni explicacions sobre la investigació que afecta el seu cap de gabinet

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha manifestat aquest dimarts que espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, doni explicacions sobre la investigació judicial que afecta el seu cap de gabinet, Eduard Rivas.
"Volem pensar que, davant uns fets que poden ser molt greus, el president sortirà a donar les explicacions pertinents en les pròximes hores", ha destacat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Segons Vergés, el president de la Generalitat ha d'aclarir què pot implicar i derivar-se d'aquest cas.