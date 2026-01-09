Junts esmenarà a la totalitat el nou finançament per "transitar" cap al concert

David Zorrakino - Europa Press
Castellà insta ERC a "reconduir" el model cap al concert
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Junts i diputat al Parlament, Toni Castellà, ha anunciat aquest divendres que presentaran una esmena a la totalitat al nou finançament amb un text alternatiu que permeti "transitar" cap a un model de concert econòmic.
"O tens un règim comú o un model singular. Singular i comú no és compatible. El que plantegem és una esmena a la totalitat constructiva, que el text alternatiu sigui transitar cap al model de concert econòmic", ha explicat en una roda de premsa després de la compareixença de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Ha instat els republicans a reconduir el model pactat amb els socialistes per aconseguir el concert, "el model que ERC va sotmetre a votació a les seves bases i que amb Junts han votat al Parlament fins a 4 ocasions".
En preguntar-li si transitar cap al model de concert vol dir que estan disposats a una aplicació gradual, Castellà ha defensat que a partir del marc legislatiu acordat és compatible tenir "un model explícit singular de concert per a Catalunya, sense discutir que el sistema autonòmic es mantingui per a la resta".
"És possible agafar la Lofca, i amb una addicional fer una excepció per a Catalunya que estableixi que surt del règim comú i estableixi que el seu règim serà el concert", ha assegurat.
Per això, ha instat els republicans a aprofitar aquest "moment històric" per aconseguir el concert després d'assegurar que l'última vegada que el catalanisme va tenir l'oportunitat d'aconseguir-ho va ser durant la Transició i no va ser possible.
"Després de 50 anys, mai a la història, el catalanisme ha tingut un poder similar per condicionar l'Estat. Ara tenim una bretxa històrica per exigir el concert i poder transitar del cafè per tothom al model de concert que històricament hem reivindicat", ha subratllat.
ÉS UNA "ACTUALITZACIÓ"
Per Castellà, el nou finançament és una "actualització" del model vigent des del 2009 i no permetrà a Catalunya recuperar ni un sol euro, ha dit textualment, dels 22.000 milions del dèficit fiscal.
I és que, ha afegit, Catalunya no surt de la Lofca, i per tant "no surt del cafè per a tothom", i després d'argumentar que si hi ha més diners a la caixa és per l'increment de recaptació, ha manifestat que els catalans, com la resta de comunitats, continuaran rebent la part proporcional dels diners que posa de més l'Estat.
BALANCES FISCALS
També ha reclamat novament que es publiquin les balances fiscals i ha qüestionat que el model pactat garanteixi l'ordinalitat: "Montero ha dit que es tendeix a l'ordinalitat. No ens consta cap criteri en el text de la llei sinó que es tendirà a això. I només per a Catalunya aquest any, possiblement, es respecti l'ordinalitat".
Més enllà que s'ofereixi recaptar el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA, Castellà ha assegurat que el sorprèn que no es concreti si hi haurà capacitat normativa per fer-ho: "La ministra només ha parlat de recaptació".
QUITANÇA DEL FLA
Sobre si donaran suport a la quitança del deute del FLA quan arribi al Congrés, ha explicat que han advertit el PSOE que no comptin amb ells si ho introdueixen "en un decret tutti-frutti en el qual hi ha tot tipus de mesures".
"Si és així ja no entrarem ni en el fons de la qüestió. No hi donarem suport. Ho hem fet reiteradament i serem coherents. No donem suport a decrets que tenen tot tipus de coses contradictòries entre elles", ha explicitat.