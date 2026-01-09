Junts esmenarà a la totalitat el nou finançament per "transitar" cap al concert

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Junts i diputat al Parlament, Toni Castellà, ha anunciat aquest divendres que presentaran una esmena a la totalitat al nou finançament amb un text alternatiu que permeti "transitar" cap a un model de concert econòmic.
"O tens un règim comú o un model singular. Singular i comú no és compatible. El que plantegem és una esmena a la totalitat constructiva que el text alternatiu sigui transitar cap al model de concert econòmic", ha explicat en una roda de premsa després de la compareixença de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Ha instat els republicans a reconduir el model pactat amb els socialistes per aconseguir el concert, "el model que ERC va sotmetre a votació a les seves bases i que amb Junts han votat al Parlament fins a en 4 ocasions"