Junts esmena a la totalitat la llei d'acompanyament en espera de decidir sobre els comptes

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

Junts ha presentat una esmena a la totalitat a la llei d'acompanyament en espera de decidir què fan amb el projecte de llei de pressupostos del 2024.

Així ho han explicat fonts parlamentàries consultades per Europa Press, que lamenten que el Govern encara no hagi donat "una resposta completa a les més de 100 mesures" que Junts els va traslladar per negociar els comptes.

El termini per presentar esmenes a la totalitat als comptes acaba dilluns, cosa que ja han fet els comuns i la CUP.