Junts esmena a la totalitat els pressupostos perquè són la "constatació d'un govern en fallida"

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat aquest dimarts que el seu partit presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos perquè segons afirma són dolents i suposen la "constatació d'un govern en fallida".
Així ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana en la qual ha sostingut que, després d'analitzar els comptes presentats per l'executiu, no són uns pressupostos "pensats per al país sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües".
En aquest sentit, ha assegurat que la posició del seu grup suposa una esmena a la totalitat a la gestió del PSC i la seva supeditació al PSOE, a les "renúncies constants" d'ERC i a l'extremisme dels Comuns, segons ella.
"Aquests pressupostos consoliden una manera de governar que el país ha patit durant aquests últims 2 anys i que, òbviament, Catalunya no mereix. Catalunya no mereix la deterioració dels serveis públics, no mereix el col·lapse de les infraestructures, no mereix una pressió fiscal asfixiant", ha defensat.
Sales ha assenyalat que aquests comptes "no revertiran" la situació actual en la qual, adverteix, hi ha una crisi educativa, caos a Rodalies, un sistema de salut tensionat i una reculada nacional.
CRÍTIQUES A ILLA
A més a més, ha criticat que els pressupostos presentats per l'executiu són "pràcticament els mateixos mals pressupostos" presentats fa 3 mesos i ha apuntat que, si s'aproven, seran els primers de la legislatura del president de la Generalitat, Salvador Illa.
"Probablement, tenint en compte el desgavell del tripartit, també acabaran sent els últims d'aquest mandat, d'aquesta presidència", ha afegit.
També s'ha referit al nou model de finançament que considera "fruit de les rebaixes que ERC ha anat acceptant al llarg d'aquests últims temps" i, a més, ha criticat els republicans per, lamenta, haver acceptat renúncies quant a la recaptació de l'IRPF a Catalunya.