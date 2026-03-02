Junts esmena a la totalitat els pressupostos per "discrepància total" amb el rumb del Govern

"Són els pressupostos que els Comuns han imposat i que Illa ha assumit", lamenta Sales
BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat la presentació d'una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos del 2026 per "discrepància total" amb el rumb del govern de Salvador Illa.
"Són els pressupostos que els Comuns han imposat i que Illa ha assumit. Després d'analitzar-los, queda clar que, només amb 6 diputats, els Comuns imposen el seu model de país i Illa l'ha comprat", ha lamentat aquest dilluns en una roda de premsa a la cambra catalana.
Segons Sales, l'esmena a la totalitat de Junts representa una "esmena a la totalitat a la dependència, incompetència i inestabilitat" del Govern i ja ha avançat que, si no prosperen, presentaran esmenes a l'articulat.
En la seva opinió, el projecte de pressupostos presentat pel Govern aposta per mantenir o apujar impostos, sobretot a la classe mitjana i treballadora; pretén exportar el model d'habitatge que ha "fracassat" a Barcelona; dificulta la col·laboració públic-privada; perjudica l'activitat econòmica i bloqueja mesures per poder progressar i garantir serveis públics de qualitat.
"No és el nostre model de país", ha recalcat Sales, que ha acusat el president de la Generalitat de vendre estabilitat institucional i bona gestió quan, a parer seu, hi ha un caos permanent.
També considera que està executant un "procés de desnacionalització" en tots els àmbits, sobretot amb el català, i li ha retret una suposada incompetència per la crisi de Rodalies, les protestes de metges, docents i pescadors i els casos de pesta porcina africana (PPA), entre altres qüestions.
"I a tot això cal sumar-hi la seva inestabilitat. Ha trigat un any i mig a presentar pressupostos i sense la majoria garantida dels seus socis. Els seus pressupostos van a ritme de Rodalies, molt tard i sense saber si arribaran a la destinació final", ha resolt.