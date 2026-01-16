Junts esmena la taxa turística del PSC, ERC i els Comuns perquè sigui "territorialitzada i progressiva"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat aquest divendres diverses esmenes a la proposta del PSC, ERC i els Comuns d'augmentar la taxa turística a Catalunya perquè sigui "territorialitzada, progressiva i tingui un retorn real als municipis".
"No tot Catalunya viu el turisme de la mateixa manera. Per això, proposem definir l'estacionalitat de manera diferenciada segons el territori", ha subratllat en un comunicat.
Així, plantegen que a Barcelona ciutat es consideri temporada alta tot l'any; a la Costa Brava, la Costa Daurada, la Costa de Barcelona i el Pirineu en els mesos d'estiu, i que a la resta de Catalunya es mantingui la consideració de temporada baixa durant tot l'any.
Aquesta diferenciació, segons el grup parlamentari de Junts, permet protegir "especialment l'interior, el món rural i les zones de muntanya, que fa anys que treballen per desestacionalitzar" l'activitat turística.
També proposen que el 70% de la recaptació de la taxa turística es destini directament als municipis, a més del 100% del recàrrec municipal als ajuntaments que l'apliquin.
Amb això, pretenen que siguin els governs locals els qui decideixin com invertir aquests recursos per gestionar l'impacte real del turisme i evitar així "la recentralització i rebutjant que la taxa tingui una destinació finalista imposada des de fora el territori".
TRES ANYS
Les esmenes també aposten per un increment progressiu de la taxa, que pretenen que es desplegui de manera gradual al llarg de tres anys, exclusivament en temporada alta, fins a doblar l'import actual.
En relació amb l'autonomia local, defensen que els ajuntaments puguin establir un recàrrec propi, però amb topalls vinculats a la taxa general i diferenciats segons el tipus d'establiment "per garantir una fiscalitat proporcional i evitar que tots els allotjaments tributin igual".
El paquet d'esmenes també inclou l'ampliació de l'exempció de la taxa turística fins als 18 anys i la creació d'una comissió de seguiment del fons que garanteixi "transparència, control i participació del territori".