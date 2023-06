Junts escenifica el seu suport a Erra abans d'assumir la presidència del Parlament

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Junts ha escenificat aquest divendres el seu suport a la vicepresidenta de la formació i alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona), Anna Erra, abans que se celebri el ple en el qual serà investida com a nova presidenta del Parlament en substitució de la presidenta del partit, Laura Borràs.

Així ho han visibilitzat en una reunió del grup a la cambra, encapçalada pel seu president, Albert Batet, i a la qual han assistit Borràs i el secretari general de Junts, Jordi Turull.

Després d'arribar acompanyada del seu marit al Parlament, els membres del grup de Junts han rebut Erra amb un fort aplaudiment poc abans que a les 12 hores comenci el ple en què assumirà el càrrec, probablement amb els vots de Junts i ERC.

A la reunió també hi ha assistit el fill d'Erra, que ha viatjat des de la Xina per assistir a la investidura de l'encara alcaldessa de Vic, i amb la qual s'ha abraçat davant la resta de diputats i convidats.

Abans que comencés la sessió, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha entrat per error a la sala, acompanyada dels diputats Josep Maria Jové i Raquel Sans, la qual cosa ha propiciat que els líders de Junts i els republicans intercanviessin una breu salutació abans del ple.

El Parlament vota aquest divendres la nova presidència del Parlament després que la ja expresidenta Laura Borràs va deixar de ser diputada arran de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li l'escó per la seva condemna per prevaricació, que no és ferma.