Junts i ERC proposen que l'amnistia abasti tots els delictes de terrorisme dels que és acusat l'independentisme

La llei també permetria amnistiar els delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat



MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

Junts i ERC han proposat una sèrie d'esmenes parcials a la llei d'amnistia per garantir que la norma abasti tots els presumptes delictes terroristes pels quals està acusat l'independentisme, la qual cosa inclouria els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i als 10 encausats pels disturbis presumptament promoguts per 'Tsunami Democràtic' que han estat investigats en l'Audiència Nacional.

Sengles partits independentistes proposen en una de les seves respectives esmenes eliminar el paràgraf que excloïa de l'amnistia els delictes de terrorisme sempre que hagués recaigut sentència ferma. Els republicans, en concret, justifiquen aquest suggeriment al·legant una "millora tècnica", mentre que Junts parla de persecució per part dels tribunals. La modificació proposada per Junts, a més, també permetria amnistiar els delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat i relatius a la Defensa.

Així consta en les esmenes parcials que han presentat aquest dimarts al Congrés els socis del Govern central a la proposició de llei que va presentar al novembre el PSOE per amnistiar més d'una dècada de l'independentisme català, inclosos delictes d'usurpació de funcions públiques, malversació, desobediència, desordres públics i prevaricació.

En concret, Junts assegura que el període que abasta l'amnistia no inclou "cap acte que pugui ser tipificat com a terrorisme", però sosté que en les causes sobre Tsunami i els CDR "s'investiga i persegueix independentistes per fets que no serien" constitutius d'aquest tipus de delicte.

"Per aconseguir que l'àmbit objectiu d'aquesta amnistia abasti al major nombre possible de ciutadans perseguits per la seva militància o proximitat amb l'independentisme català, ha de retirar-se de les exclusions de la llei els actes tipificats com a delictes de tinença, trànsit i dipòsit d'armes, municions o explosius i els actes tipificats com a delictes de terrorisme", justifiquen.

Des de Junts, a més, han justificat aquesta esmena assegurant que "és una realitat que, gens més fer-se pública la Proposició de Llei d'Amnistia s'han reactivat processos que s'assumia estaven destinats al sobreseïment", en al·lusió a les dues causes seguides en l'Audiència Nacional.

AMPLIAR L'AMNISTIA DOS MESOS

En les seves esmenes, els de Junts proposen una nova disposició addicional per garantir "l'aplicació immediata de la llei d'amnistia" i impedir que "es desvirtuï l'interès general que persegueix, mitjançant l'alçament de totes les mesures que impedeixin la seva eficàcia".

Així mateix, planteja ampliar la forqueta temporal de l'amnistia --que en el text original abastava des de l'1 de gener de 2012 al 13 de novembre de 2023-- perquè contempli els actes des de l'1 de novembre de 2011. Ha assegurat que es tracta d'una millora tècnica" per "incloure totes les actuacions tipificades com a delicte o determinants de responsabilitat administrativa o contractual, vinculades d'una o una altra forma, a la consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l'1 d'octubre de 2017".

Junts també proposa modificar la proposició de llei de l'amnistia per garantir que s'alçaran les mesures cautelars imposades "fins i tot quan tingui lloc el plantejament d'un recurs o una qüestió d'inconstitucionalitat contra la present llei o alguna de les seves disposicions", així com "quan se suspengui el procediment en virtut del plantejament de qualsevol qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea".

En el marc de la seva esmena, els de ERC esmenen al seu torn la proposició de llei per modificar l'article 7 i demanar que es retornin les multes imposades en el marc dels procediments penals, administratius o comptables duts a terme.

TRÀMIT PARLAMENTARI

El Congrés té previst reprendre aquesta setmana la tramitació de la proposició de Llei d'Amnistia, que es debatrà en ponència aquest mateix dijous i s'elevarà a la Comissió de Justícia, en principi, dimarts que ve, dia 23 de gener, segons han informat fonts parlamentàries.

Aquesta mateixa tarda, atès que ja s'han presentat les esmenes parcials, es reunirà la Taula de la Comissió de Justícia per qualificar els textos amb intenció de convocar la ponència per a aquest dijous. Aquest debat en ponència serà a porta tancada, com ocorre sempre en aquests òrgans, i aquí es discutiran les esmenes i algunes podrien incorporar-se a l'informe que s'aprovi.