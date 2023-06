Junts, ERC i el PDeCAT acompanyen Buch abans de ser jutjat per presumptament donar un escorta a Puigdemont

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

Dirigents de Junts, ERC i el PDeCAT han acompanyat aquest dimecres l'exconseller d'Interior Miquel Buch a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on el jutjaran per presumptament designar un mosso com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident del Govern Carles Puigdemont a l'estranger després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Buch, que hi ha arribat a les 9.45 hores acompanyat per la seva família, ha estat rebut amb aplaudiments per part de les 80 persones presents, sobretot polítics i mitjans de comunicació.

La Fiscalia demana per a Buch sis anys de presó i 27 d'inhabilitació pels presumptes delictes de malversació i prevaricació, i en el judici també està acusat el mosso Lluís Escolà, que havia estat cap operatiu de la unitat d'escortes de presidència durant el mandat de Puigdemont, com a cooperador necessari.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha encapçalat la delegació del partit que ha acompanyat Buch, en la qual també ha estat la presidenta del partit, Laura Borràs; la candidata a les generals, Míriam Nogueras; el secretari general adjunt, David Saldoni, i l'exsenador Josep Lluís Cleries.

Per part d'ERC, hi ha assistit l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; la número dos de la candidatura al Congrés, Teresa Jordà; la sots-secretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva, Marta Vilaret, i el president de la federació regional de Barcelona, Gerard Gómez del Moral.

Per part del PDeCAT, hi ha assistit el secretari d'Organització i diputat al Congrés, Genís Boadella.

El judici continuarà amb les proves testificals fins divendres, quan està prevista la declaració de Puigdemont com a testimoni per videoconferència; després, es reprendrà el dijous 13 de juliol amb els interrogatoris dels acusats i acabarà el divendres 14 després dels informes finals, han explicat a Europa Press fonts jurídiques.