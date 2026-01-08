Junts a ERC: "On és el concert econòmic que es va pactar per investir Salvador Illa?"

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Junts ha preguntat aquest dijous a ERC "on és el concert econòmic que es va pactar per investir Salvador Illa?" després que el president dels republicans, Oriol Junqueras, hagi anunciat un acord amb el Govern central en matèria de finançament que contempla el principi d'ordinalitat.
Ho ha fet en una publicació a X recollida per Europa Press en la qual ha adjuntat un vídeo que recopila declaracions de diferents líders d'ERC en les quals reivindiquen l'acord d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb un concert econòmic per a Catalunya, a més d'unes declaracions de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en què nega el concert.
Junts ja va avançar dimecres el seu vot en contra "a tot el que sigui menys" que un concert econòmic, i ho ha reiterat amb aquesta publicació després del pacte assolit entre Junqueras i el president del Govern central, Pedro Sánchez, i que permetrà a la Generalitat augmentar un 12% la seva capacitat pressupostària.