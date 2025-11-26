Junts, ERC, els Comuns i la CUP proposen derogar els decrets de Nova Planta

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els grups de Junts, ERC, els Comuns i la CUP han registrat aquest dimecres al Parlament una proposició de llei dirigida a la Mesa del Congrés dels Diputats per derogar els decrets de Nova Planta promulgats per Felip V entre 1707 i 1716.
Els grups han presentat l'escrit en una roda de premsa al Parlament juntament amb l'Associació de Juristes Valencians, que fa mesos que treballa per la derogació de la norma que va suposar la supressió de les constitucions, institucions i sistemes jurídics propis dels antics regnes de la Corona d'Aragó: Aragó, València, Mallorca i el Principat de Catalunya.
La proposició de llei signada pels quatre grups demana la derogació explícita i efectiva dels decrets "en un exercici de reparació històrica i de justícia institucional".
RÈGIM ABSOLUTISTA DE FELIP V
"Aquests decrets van instaurar un règim uniformitzador de caràcter absolutista i centralitzador, substituint les institucions pròpies, incloent el dret, per un model administratiu castellanitzat, alineat amb els interessos de la nova dinastia borbònica", exposen en l'escrit.
Així mateix, sostenen que els decrets "van comportar no només la pèrdua de drets col·lectius i llibertats nacionals, sinó també una negació simbòlica i material de la identitat política i cultural dels territoris afectats".
Lamenten que, tot i que la Constitució espanyola del 1978 va reconèixer "el caràcter històric d'algunes nacionalitats i va permetre el desenvolupament d'un cert autogovern", la disposició derogatòria segona només va contemplar la derogació de l'abolició del règim foral del País Basc i Navarra, sense fer referència als decrets de Nova Planta.
Per tot això, reclamen a l'Estat derogar els decrets de 1707, 1715 i 1716 i promoure "una declaració institucional de caràcter commemoratiu com a acte simbòlic de restitució de la memòria històrica i jurídica".