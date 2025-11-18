Junts, ERC, els Comuns i la CUP fan costat a la selecció catalana abans del partit contra Palestina

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Els grups de Junts, ERC, els Comuns i la CUP han mostrat aquest dimarts el seu suport a la selecció catalana de futbol el mateix dia en què ha de jugar el partit contra Palestina.
Ho han fet amb un fotografia conjunta a les escales del Parlament amb representants dels quatre grups parlamentaris acompanyats d'una pancarta amb el lema 'Una nació, una selecció'.
El president del Parlament, Josep Rull, ha encapçalat la imatge amb els presidents dels quatre grups parlamentaris: Mònica Sales (Junts), Josep Maria Jové (ERC), Jéssica Albiach (Comuns) i Pilar Castillejo (CUP) --les dues últimes amb un mocador palestí--.