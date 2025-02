Junts, ERC, els Comuns i la CUP demanen investigar al Parlament l'espionatge amb Pegasus i les infiltracions

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Junts, ERC, els Comuns i la CUP han demanat aquest dijous al Parlament la creació d'una comissió d'investigació sobre l'espionatge a dirigents independentistes amb l''spyware' Pegasus i sobre la infiltració de membres de cossos policials de l'Estat en moviments socials, polítics i populars del moviment.

En una roda de premsa a la cambra catalana, els impulsors han explicat que la comissió d'investigació abordarà aquests dos blocs, amb un pla de treball i conclusions diferenciades, i disposaran de 18 mesos per dur a terme tota la feina.

Amb aquesta iniciativa, els grups reprenen la tasca de la legislatura passada quan es va crear una comissió d'investigació sobre Pegasus, la feina de la qual va decaure en convocar-se eleccions, i ara aprofiten per incorporar l'apartat de les infiltracions policials.

En espera que concretin quines compareixences demanaran, el diputat de Junts Josep Rius ha explicat que, a més de la del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i altres dirigents del Govern central, tornaran a demanar noms com el de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, i el de les exvicepresidentes Soraya Saénz de Santamaría (PP) i Nadia Calviño (PSOE), entre d'altres.

"Demanarem tothom qui tenia i té responsabilitats polítiques actuals al Ministeri d'Interior, al de Defensa i als diferents governs que hi ha hagut a l'Estat", ha resumit Rius, per deixar clar que, malgrat que no compareguin novament, les han de sol·licitar.

També buscaran la manera de ratificar el contingut dels qui ja van comparèixer en l'anterior legislatura, sense descartar la possibilitat que els puguin tornar a citar.

Tant Rius com la diputada d'ERC Laia Cañigueral, el dels Comuns Andrés García i la de la CUP Maria Pilar Castillejo han demanat al PSC que s'hi afegeixi i no es posi "de perfil" en aquesta comissió en defensa dels drets dels ciutadans.