Junts, ERC, Comuns i CUP demanen a Illa que comparegui per la Junta de Seguretat

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

Junts, ERC, els Comuns i la CUP han registrat aquest dimarts una petició conjunta de compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè "expliqui els acords de la Junta de Seguretat i l'estratègia política del Departament d'Interior".

Els grups contemplen que la compareixença se substanciï "l'últim ple abans de Nadal", segons un comunicat conjunt.

La Junta de Seguretat de Catalunya es va reunir dijous encapçalada per Illa; el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.

Es va acordar, entre altres mesures, incorporar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al Sistema d'Emergències de Catalunya, el CAT112, mesura que Junts i ERC van criticar.

I van retreure a Illa que Parlon rebutgés ara com ara assumir més competències per als Mossos com la protecció de persones i béns i el manteniment de l'ordre públic a ports i aeroports.