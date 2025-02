Junts i ERC demanen regular els dispositius sanitaris mínims en actuacions castelleres

Reclamen una línia de subvencions per millorar la seguretat als locals d'assaig

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Els grups de Junts i ERC al Parlament han registrat una proposta de resolució a la cambra per instar el Govern a impulsar mesures que regulin els dispositius sanitaris mínims en les actuacions castelleres, informen totes dues formacions en un comunicat aquest dijous.

Concretament, pretenen que s'ampliï el contingut del Decret 30/2015, que regula el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció després d'un procés d'"escolta activa" amb el sector amb l'objectiu de millorar l'assistència en les actuacions.

La proposta reclama a l'executiu cooperar amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) i amb centres de recerca per a la millora dels elements de protecció que es fan servir actualment, com el casc o els protectors bucals, i que es promogui la instal·lació de xarxes de seguretat i terres atenuants per als assajos de les colles.

Les dues formacions veuen necessari adequar la planificació dels dispositius sanitaris de les diades castelleres al nombre de colles participants i a la dificultat de les construccions.

A més a més, demanen obrir una línia de subvencions específica destinada a inversions per a la millora de les mesures d'assistència dels locals d'assaig de les colles i garantir la instal·lació de desfibril·ladors automàtics.