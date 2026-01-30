Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
GIRONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Els grups de Junts i ERC al Parlament han registrat, per separat, una bateria de preguntes per demanar al Govern explicacions per "la formació dels Agents Rurals en una caserna militar a l'Alt Empordà" (Girona).
En el document registrat, Junts demana a l'executiu que confirmi si això és així i per quins motius s'ha decidit canviar aquesta formació que "s'havia dut a terme a gimnasos privats o a través del cos de Mossos d'Esquadra i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya".
També ha preguntat quants agents estan convocats a aquesta formació i si està previst que aquest canvi de criteri s'implementi a tot Catalunya.
Per la seva banda, els republicans han acusat el Govern d'un "intent d'espanyolització i militarització de la formació" dels Agents Rurals, i ha acusat aquesta formació de ser absolutament inadequada, ja que consideren que no respon a la seva funció ni als seus valors.
En concret, els republicans han demanat saber quines accions formatives estan previstes, en quins espais i si el Govern considera que "una base de l'exèrcit espanyol és un lloc adequat per dur a terme accions formatives" dels Agents Rurals.