Junts, ERC i la CUP demanen al Parlament constatar la "rebel·lió de la cúpula" judicial amb l'amnistia

En reclamen l'aplicació "plena" i crear un observatori de seguiment

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Junts, ERC i la CUP han demanat aquest dijous al Parlament constatar la "rebel·lió de la cúpula del poder judicial espanyol en no aplicar, de manera deliberada i arbitrària", la llei d'amnistia.

Ho plantegen en una proposta de resolució que els tres grups parlamentaris han transaccionat i que es votarà aquest dijous a la tarda en l'última de les tres sessions del debat de política general.

Així, reivindiquen el seu compromís amb l'aplicació "plena, de manera immediata i sense discriminacions" de la norma i rebutgen la decisió del Tribunal Suprem (TS) de no aplicar l'amnistia als condemnats i encausats per malversació en la sentència de l'1-O.

"MECANISMES DILATORIS"

També lamenten que es facin servir "mecanismes dilatoris per endarrerir l'aplicació de la llei" com formular qüestions d'inconstitucionalitat o qüestions prejudicials davant el TJUE per part de l'Audiència Nacional, el TSJC o el Tribunal de Comptes.

"Tot això confirma l'existència de greus carències democràtiques i el biaix polític de part de l'estament judicial espanyol", subratllen.

A més a més, han plantejat crear un observatori sobre la llei d'amnistia amb la participació de les entitats del teixit social que treballen en l'àmbit de la defensa de la seva aplicació.

En la proposta concreten que l'observatori haurà de desenvolupar tasques de recopilació de totes les sol·licituds i resolucions presentades als tribunals respecte a l'aplicació de la norma, de seguiment i acompanyament de les persones "represaliades" i de treure conclusions sobre el grau d'aplicació.

"PROMESES DE REPARACIÓ"

I és que consideren que la llei d'amnistia, malgrat haver reduït el patiment de les persones que se n'han beneficiat, "queda lluny de les promeses de reparació" que es van fer després d'aprovar-se.

"Quan fa quatre mesos de l'aprovació, la majoria de casos de manifestants, polítics i càrrecs públics continuen encallats mentre que tots els policies ja han estat amnistiats", subratlla el text.

Per això, acusen els tribunals d'estar "desobeint la llei i, en cap cas, es pot parlar de fi de l'etapa de repressió, tot el contrari, el sistema repressiu continua en marxa", afegeixen.

Malgrat tot, el text acordat pels tres grups no incorpora la petició de Junts en la seva proposta de resolució individual sobre l'amnistia de demanar al Govern que iniciï "les accions legals pertinents davant totes les instàncies necessàries contra totes les autoritats judicials que es neguin a aplicar-la".