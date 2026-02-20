Junts, ERC, Comuns i CUP demanen que Trapero comparegui per "mentir" sobre la protesta a Montserrat

Va assegurar que un manifestant duia una "defensa extensible" i el jutge va dir que era una canya de pescar
Els grups de Junts, ERC, els Comuns i la CUP al Parlament han registrat aquest divendres una petició de compareixença davant la comissió d'Interior i Seguretat Pública del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el qual acusen de "mentir" en seu parlamentària en relació amb les protestes contra el rei Felip VI a Montserrat, el juny passat.
El director de la policia catalana va afirmar en la seva última compareixença que el cos policial va denunciar un manifestant per tenir una "defensa extensible" durant la manifestació del 23 de juny passat, i per colpejar amb aquell objecte un agent, denúncia que el Tribunal d'Instància de Manresa (Barcelona) número 5 va arxivar.
El jutge va sentenciar a més que l'objecte que duia el manifestant era una canya de pescar per subjectar una bandera independentista, com també van assegurar alguns diputats durant la comissió el passat 4 de febrer, i que Trapero va negar.
També va assenyalar en la interlocutòria que en les accions del manifestant no s'apreciava "cap intencionalitat" ni voluntat de lesionar i que, en tot cas, quan un agent va voler retirar l'objecte, va contactar, en flexionar-se, amb l'orella d'un altre agent.
Per això, aquests grups acusen el director dels Mossos d'"haver mentit sobre el dispositiu policial" i d'haver criminalitzat els fets i la concentració de rebuig per la presència del Rei durant l'acte de commemoració del mil·lenari de l'abadia de Montserrat, i reclamen que torni a comparèixer en seu parlamentària.