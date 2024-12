Junts i ERC acorden instar el govern d'Illa a "rectificar" els acords del 112

També demanen a la Generalitat defensar els interessos del sector pesquer català

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Junts i ERC han acordat instar el govern del PSC a "rectificar" de manera immediata els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya, que va aprovar la incorporació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112, a més de defensar els interessos del sector pesquer català.

Així ho han explicat en sengles comunicats, en què expliquen que s'han posat d'acord en la negociació sobre les esmenes que es debaten i voten aquest dijous en el ple del Parlament.

En una moció d'ERC sobre l'administració de justícia, consideren que la incorporació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112 suposa una "ingerència" del Govern central i una reculada clara --textualment-- de les competències que té Catalunya en matèria de seguretat.

Els dos grups també insten la Generalitat a blindar la presència dels Mossos d'Esquadra als ports i aeroports de Catalunya, "tal com està acordat amb el Govern espanyol".

En una moció de Junts sobre la situació del mercat laboral, també han acordat instar l'executiu català a defensar els interessos del sector de la pesca catalana i exigeixen al Govern central que faci servir el seu vot o veto per assegurar que l'acord subscrit en el marc de la UE "no suposi més precarietat per al sector".

Els dos grups apunten que s'està portant el sector a la "desaparició" i que cal arbitrar un sistema en què pescadors i armadors embarcats puguin disposar d'un mecanisme d'ajuda econòmica durant les pauses aprovades que no impliqui fer servir la prestació d'atur.