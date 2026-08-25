Junts i els Comuns demanen la compareixença de Parlon per la gestió de les pluges a Tarragona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Els grups parlamentaris de Junts i dels Comuns al Parlament han registrat aquest dimarts peticions de compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, per la gestió de les pluges torrencials a l'àrea de Tarragona aquest dilluns i dissabte passat.
Concretament, Junts ha registrat una bateria de preguntes per conèixer els detalls de l'actuació del Govern i dels motius per no activar el sistema ES-Alert.
El grup parlamentari qüestiona que l'Executiu no enviés l'alerta de protecció civil "especialment després" de les pluges intenses al Baix Penedès i el Tarragonès (Tarragona) del cap de setmana, quan el Govern tampoc la va enviar, motiu pel qual Junts ja va registrar una altra bateria de preguntes.
Junts reclama el detall de les comunicacions entre el Servei Meteorològic de Catalunya i la Direcció General de Protecció Civil i considera que el Govern "ha estat absent durant aquest episodi" i no té un procediment clar sobre l'ús de l'ES-Alert.
"El Govern l'envia quan no fa falta i no l'envia quan és necessari", ha assegurat el grup, que també ha demanat a l'Executiu la quantificació dels danys ocasionats, una previsió de les ajudes i un detall de les actuacions que s'haurien d'haver dut a terme per minimitzar els efectes de la forta pluja.
Per la seva banda, els Comuns volen que Parlon doni explicacions sobre els motius pels quals no es van enviar missatges ES-Alert a la població durant l'episodi de temps violent el dissabte i el dilluns.
També han registrat diverses preguntes a respondre per escrit sobre el nivell de risc previst, els mecanismes de decisió de la utilització de l'ES-Alert i si s'ha obert alguna revisió interna arran d'aquest episodi, sobre la coordinació amb la resta d'administracions i sobre les afectacions personals i materials.