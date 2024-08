Junts donarà "rebuda institucional" a Puigdemont aquest dijous abans del ple d'investidura

BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

Junts ha convocat una "rebuda institucional" de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dijous a la 9 hores en el passeig Lluís Companys de Barcelona, una hora abans que comenci el ple d'investidura del líder del PSC, Salvador Illa, en el Parlament, informa en un comunicat aquest dimecres.

El partit ha organitzat aquesta rebuda a les 9 hores, encara que ha convocat una hora abans, a les 8 hores, en el citat passeig, on està situada la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i per on s'accedeix a l'entrada principal del parc de la Ciutadella, on està situat el Parlament.

Puigdemont, que prèviament havia expressat la seva voluntat d'assistir al ple d'investidura, ha anunciat aquest dimecres a X que ha "emprès el viatge de retorn des de l'exili".