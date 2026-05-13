Junts s'obre a donar suport a un decret del Govern central que plantegi deduccions a la hipoteca o el lloguer

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Junts s'ha mostrat obert aquest dimecres a fer costat a un decret del Govern central en matèria d'habitatge que plantegi deduccions en l'IRPF per les despeses del lloguer o la hipoteca d'un habitatge habitual, i sobre les quantitats dipositades en un compte bancari destinades a la compra del primer habitatge o la rehabilitació d'un habitatge habitual.
Ho han explicat fonts del partit de Carles Puigdemont després que la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avalés aquesta setmana activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com demanava Junts.
De fet, el grup que lidera Miriam Nogueras al Congrés ja va presentar a mitjans d'abril una proposició no de llei que planteja una deducció del 15% en l'IRPF per les despeses del lloguer o la hipoteca d'un habitatge habitual, amb un topall d'11.630 euros anuals.
Les fonts esmentades han xifrat en 2.500 milions d'euros el cost que suposaria l'aprovació de deduccions per despeses d'hipoteca i en comptes bancaris, i de 200 o 300 milions en matèria de lloguers, cosa que veuen "assumible".
I tot això després que el Congrés tombés a finals d'abril el decret de pròrroga dels lloguers del Govern central, amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox, i l'abstenció del PNB.
Les fonts de Junts expliquen que els arriba que el Govern central pensa que aquest reial decret tenia errors jurídics i articles que eren inaplicables, i que estan preocupats en matèria d'habitatge perquè creuen que aquesta qüestió els comença a penalitzar.
A més d'insistir que la seva formació no negocia amb el Govern central després de trencar amb el PSOE el passat mes d'octubre, han posat en dubte que l'executiu vulgui reprendre el reial decret de pròrroga dels lloguers, mesura que no creuen que solucioni el problema.