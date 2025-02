Junts diu tenir el compromís del PSOE de tramitar la proposta per expulsar els okupes en 48 hores

Nogueras demana no posar sobre el propietari una "responsabilitat" que és de l'administració

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dilluns que tenen el compromís del PSOE per tramitar al Congrés la proposició de llei que planteja canvis legislatius en l'àmbit civil i penal per accelerar el desallotjament dels okupes en 48 hores.

"Evidentment això no quedarà encallat. Crec que hi haurà un suport majoritari. Estic segur que es tramitarà i s'abordarà perquè és un problema general. Esperem que hi hagi un debat no sobre tòpics i sí des del rigor", ha recalcat en una roda de premsa al costat de la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i la diputada al Parlament Glòria Freixa.

De fet, Junts va registrar aquesta proposició al Congrés i al Parlament per combatre el fenomen de les ocupacions delinqüencials tenint en compte, segons Turull, que s'han triplicat des del 2013, quan se'n van registrar 2.183, i 10.000 més el 2024.

"Hi ha formacions polítiques a les quals els cau més simpàtic un ocupa que un propietari", ha lamentat el secretari general de Junts, després de sostenir que les ocupacions delinqüencials són una violació de la llei, un atemptat contra el dret i generen alarma social i problemes de convivència, entre altres qüestions.

ADMINISTRACIÓ

En la mateixa línia s'ha pronunciat Nogueras, que ha destacat la responsabilitat que té l'administració a l'hora de donar solucions i acompanyar totes les parts, també el petit propietari: "Són els governs de Jaume Collboni, Salvador Illa i el de Pedro Sánchez els que han de donar resposta a aquests problemes".

"No es pot posar sobre el petit propietari aquesta responsabilitat que és de l'administració, que és qui gestiona els impostos que paguem tots. La incapacitat d'aquests governs no l'ha de pagar el petit propietari", ha recalcat.

Per això, ha argumentat la necessitat de fer "un gir de 180 graus" a les polítiques d'habitatge i ha avisat els socialistes i els Comuns que s'hauran de posicionar i votar quan les iniciatives arribin a debat.

"Si el govern de Sánchez, d'Illa i de Collboni i els seus socis, Comuns, Colaus, Sumar, Podem i ERC, no respecten tots els drets, ens trobaran de cara", ha advertit.