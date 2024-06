Junts diu que Puigdemont no va prometre que abandonaria la política si no era restituït com a president

Confirma que les negociacions per presidir la Generalitat estan en pausa fins passades les europees

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha assegurat que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, no es referia a que abandonaria la política quan va dir que no aspirava a "cap altre càrrec" diferent al de president. A més a més, ha confirmat que les negociacions per presidir la Generalitat estan en pausa fins després de les eleccions europees del 9 de juny.

"Puigdemont simplement explicava que si no pot ser president de la Generalitat no té sentit que ocupi cap altre càrrec institucional, com ara, cap de l'oposició al Parlament, la qual cosa no vol dir que abandoni la política", ha expressat Comín en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, preguntat sobre si Puigdemont abandonaria finalment el càrrec si no era investit president.

El cap de llista de Junts ha explicat que Puigdemont s'ha "consolidat" com el líder de l'independentisme i que per això "no tindria cap sentit" que abandoni el lideratge que, segons ha sostingut, va ser "ratificat" pels ciutadans a les urnes de les darreres eleccions catalanes.

Segons ell, els resultats del 12 de maig van demostrar que la resta de partits independentistes "tenen un debat intern" i que estan "redefinint els seus lideratges", mentre que el de Puigdemont està consolidat i que per això Junts va aconseguir un resultat electoral "tan bo".

NEGOCIACIONS PARALITZADES FINS PASSADES LES ELECCIONS

El candidat de Junts ha confirmat d'altra banda que les negociacions per presidir la Generalitat estan en pausa fins després de les europees, per això "el silenci" informatiu respecte a com s'estan desenvolupant els pactes a Catalunya.

"Les negociacions estan interferides per la campanya electoral de les europees, i lògicament els pactes no es tancaran fins després de la nit electoral" ha anticipat Comín en afirmar que el més "lògic i coherent" seria que el PSC facilités la investidura de Puigdemont.

El cap de llista de Junts ha prosseguit que aquesta seria una situació "interessant" per al president del Govern central, Pedro Sánchez, ja que "permetria" que les negociacions per a la investidura "prosperin" i en conseqüència es garanteixi l'"estabilitat de la legislatura". Amb tot, s'ha mostrat "convençut" que aconseguiran la restitució de Puigdemont com a president de la Generalitat.