Junts diu al PSOE que ja veuran al marcador el que votin i avisa: "Volem cobrar els pactes"

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat que el seu partit ja no s'asseurà a negociar amb el PSOE sobre mesures concretes, i que el sentit del seu vot al Congrés se sabrà en el moment que aparegui al marcador de la cambra baixa, després que l'executiva dels de Carles Puigdemont decidís aquest dilluns trencar relacions amb els socialistes.
"El que ara faci Junts es veurà a la pantalla del marcador. Cada vot es veurà al moment. S'han acabat les negociacions a Suïssa o al Congrés amb el Govern central", ha detallat la dirigent de Junts en una entrevista a 'La hora de la 1' de TVE, que ha recollit Europa Press.
Nogueras ha lamentat que després que el PSOE i Junts hagin mantingut un total de 19 reunions a Suïssa, trobades setmanals al Congrés i hagin dedicat "moltes hores" a tancar acords per "aconseguir millorar Catalunya", aquests pactes finalment "no es compleixin".
Reclamen, per tant, "cobrar els pactes" i denuncien que el PSOE "no vol pagar". La dirigent de Junts ha posat d'exemple que no s'han publicat les balances fiscals, l'execució pressupostària del 2024 i no s'ha garantit la presència de Catalunya en organismes internacionals.
VOTARAN 'NO' AL SOSTRE DE DESPESA SI NO HI HA CANVIS
Entre els retrets al Govern central, Nogueras ha posat èmfasi en la dotació econòmica per als malalts d'ELA, i ha avançat que el seu partit hi votarà a favor, després que "els malalts no hagin cobrat el que haurien d'haver cobrat fa un any".
"El tema de la llei ELA és un tema nostre. Això és un acord amb nosaltres, per tant, cada vegada que nosaltres cobrem allò que ens deuen, òbviament ho acollirem i acceptarem", ha detallat, en afirmar que es tracta d'una llei que "es va aprovar fa un any" i que ja van negociar.
En aquest sentit, s'ha referit al "cinisme absolut d'alguns partits i d'alguns polítics" per aquest tipus de situacions, i ha assegurat que "davant d'això" Junts es "plantarà".
Sobre si donaran suport als pressupostos generals de l'Estat, Nogueras ha recordat que el Govern central encara no els ha presentat el sostre de despesa, i ha avisat que si plantegen recuperar el mateix de l'any passat --que ja hi van votar en contra--, els tornaran a rebutjar.