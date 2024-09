Junts diu que el pacte PSC-ERC ni és "concert" ni dona "el poder a Catalunya" i que tornarà a tombar la senda de dèficit

Montero evita parlar de concert econòmic i recalca a Nogueras que en política de vegades no es poden assolir les aspiracions màximes

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha donat per certificat aquest dimecres que el finançament singular per a Catalunya pactat pel PSC i ERC no és un "concert econòmic ni res que se li assembli" i que tampoc no dona a Catalunya ni "el poder" ni la "clau de la caixa" i, per tot això, ha avançat que els seus set diputats tenen intenció de tornar a rebutjar la senda de dèficit que ha aprovat per segon cop el Govern central.

Així ho ha advertit a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant la primera sessió de control al Govern central després del parèntesi estival, un debat que la també número dos del PSOE ha aprofitat per defensar el pacte amb ERC i demanar a Junts que reconsideri la seva negativa a aprovar els objectius d'estabilitat.

Nogueras ha reptat expressament a Montero a especificar quina és la "xifra" de l'"espoli fiscal" que, segons ella, pateix Catalunya i que, des del seu punt de vista, hauria d'haver servit de base per a l'acord fiscal subscrit amb ERC i també li ha preguntat si "pot confirmar" que aquest pacte és "un concert econòmic com el basc".

La resposta de Montero no l'ha satisfet, ja que no ha donat la xifra que li reclamava, li ha recordat que "de vegades un no pot arribar a la seva aspiració de màxims" i li ha recalcat que els que "volen incrementar l'autogovern i el benestar de Catalunya" haurien d'"aplaudir" aquest finançament singular.

ELS ACORDS D'AZNAR I PUJOL EREN OPACS

Montero ha tirat en cara a Nogueras que, a diferència dels acords que el 'popular' José María Aznar signava "en la intimitat" amb l'expresident català Jordi Pujol, el que els socialistes han aconseguit amb ERC és públic i ha assenyalat que és "curiós" que requereixi de tantes explicacions.

"Vostè pot llegir per si mateixa l'acord i interpretar quines són les qüestions que s'hi plantegen. El que li puc assegurar és que aquest acord és bo per a Catalunya. Des del punt de vista del Govern central, és un acord bo per al conjunt del país perquè permetrà aprofundir en l'autogovern i en la solidaritat", ha incidit.

Això sí, ha recordat a la portaveu de Junts que "en política, de vegades un no pot arribar a la seva aspiració de màxims" i li ha recalcat que aquest acord inclou "les polítiques que van en la direcció correcta" i que haurien de ser "aplaudides" i de rebre el suport amb els vots dels partits "que el que volen és millorar l'autogovern i el benestar de Catalunya".

Nogueras s'ha queixat que Montero continuï sense revelar "en què consisteix exactament" aquest acord ni doni les xifres que hauria de considerar "si realment hagués tancat un acord de finançament per a Catalunya".

"Queda clar llavors que no hi ha concert ni res que se li assembli i això també ho sap el PP", ha dit, abans de referir-se a la senda de dèficit que el Consell de Ministres va aprovar per segon cop aquest dimarts després que Junts, PP i Vox la van tombar el passat mes de juliol al Congrés.

NOMÉS 100 MILIONS D'EUROS PER A CATALUNYA

I en aquest punt, Nogueras ha donat a entendre que, si el Govern central remet al Congrés el mateix text i no s'obre a canvis, es tornarà a topar amb el 'no' dels set diputats de Junts. "Parlem clar: Europa els diu que es poden gastar 40.000 milions d'euros l'any que ve com a dèficit, i la manera en com vostès els repartiran, aquests 40.000 milions d'euros, serà el que haurem de votar aquí. I com es repartiran? Això és el que vostès no expliquen", s'ha queixat.

Segons els seus comptes, d'aquests 40.000 milions d'euros, el Govern central se'n quedarà gairebé el 90%, més de 35.000 milions d'euros, que a més no es gastaran "ni en pensions ni en atur ni en serveis socials ni en ensenyament ni en salut". "I què li toca a Catalunya?", ha preguntat, sentenciant que Montero "menteix" quan diu que la seva proposta "beneficia totes les comunitats autònomes".

Nogueras sosté que Catalunya no rebrà ni 100 milions d'euros i ha lamentat que el Govern espanyol encara no hagi "entès" com actua Junts. "Si es creuen que lluitem per la independència per acabar conformats amb una mica de despesa, és que encara no han entès com actuem. Volem el control, que Catalunya mani sobre tots els ingressos, sobre totes les despeses i totes les polítiques de Catalunya".

Segons Nogueras, "el poder" és "el debat real". "O el té Madrid o el té Catalunya. I recaptar i enviar els diners dels catalans o retornar els diners dels catalans a la caixa espanyola ni és concert ni és poder ni és tenir la clau de la caixa. Senyora ministra, si vol resultats diferents, faci coses diferents", ha resolt.

EL GOVERN CENTRAL EVITA RETALLADES

En el seu segon torn, Montero ha admès que l'acord amb ERC "evidentment se subjecta a la seva interpretació" però ha deixat clar que amb la seva senda de dèficit, el Govern central "està evitant que hi hagi una retallada de 4.800 milions euros en ajuntaments i comunitats".

"El que planteja aquest govern és que no hi hagi cap tipus d'esforç fiscal per part de comunitats autònomes i ajuntaments, i no obstant això vostès hi van votar en contra. Espero que ho reconsiderin, perquè aquesta senda és bona per a Catalunya i és bona pel Congrés dels espanyols", ha conclòs.