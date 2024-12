Junts desvincula la qüestió de confiança dels PGE i nega una relació futura amb el PP

Troba "estrany i oportunista" que Sánchez s'obri a una trobada amb Puigdemont després del seu anunci a Brussel·les

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha desvinculat la qüestió de confiança que el líder del partit, Carles Puigdemont, va reclamar al president del Govern central, Pedro Sánchez, dilluns a Brussel·les de la negociació dels comptes i ha indicat que "en absolut" s'obre una relació futura amb el PP al Congrés com ha alertat ERC.

"Jo dic a ERC que nosaltres no fem com ells, que van a Madrid a defensar un bloc d'esquerres", ha remarcat en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li per l'esmena introduïda per les dues formacions en una llei al Congrés per suspendre l'impost sobre el valor de la producció elèctrica quan no hi hagi dèficit de tarifa.

Sobre si nota un acostament per part del PP, en línia amb la 'picada d'ullet' del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a Junts dimecres al Congrés, ha dit que no, tot i que ha apuntat que ho veu normal atès el "canvi de xip" que el seu partit ha introduït a Madrid.

"El que hem fet nosaltres és negociar peça a peça. El que hem fet és que hi hagi aquest canvi", ha reivindicat Rius, que respecte a la possibilitat de fer costat a una moció de censura del PP i Vox a Sánchez, ho ha considerat de fantasia i ha demanat que no comptin amb ells.

Així mateix, ha exclamat als socialistes que "Junts no caurà en el xantatge que li fa el PSOE d'un govern PP-Vox com a coartada perquè el PSOE pugui incomplir l'acord de Brussel·les".

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

En preguntar-li pels possibles efectes en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) d'un rebuig a la qüestió de confiança que reclamen a Sánchez, ha assenyalat que aquesta és "una altra carpeta" que ha demanat respectar perquè, en les seves paraules, no passi el que ha passat els darrers anys amb l'incompliment del PSOE.

A més a més, ha apreciat que és "una mica estrany i oportunista", també una cortina de fum, que Sánchez parli d'una trobada amb Puigdemont tot just després que Junts hagi posat sobre la taula la qüestió de confiança, i ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, tampoc vulgui --en les seves paraules-- reunir-se amb ell.

MIGRACIÓ

Respecte al traspàs de les competències migratòries a Catalunya, acordades entre el PSOE i Junts per a l'aprovació del decret 'òmnibus' per part de l'executiu, ha recordat que el "compromís" del PSOE era que tirés endavant abans d'acabar l'any.

També ha retret a Illa que al principi no estigués per la tasca, textualment, d'abordar aquest traspàs i ara s'ho faci seu com, a parer seu, ha passat amb la reforma fiscal: "El que hauria de fer és tenir més iniciativa política i governar exactament per a tots els catalans i per tenir el màxim de competències possibles".