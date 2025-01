Junts desmenteix Bolaños i nega haver negociat el decret òmnibus amb el Govern central: "Ni una coma"

Adverteix Sánchez que no són la "crossa" del Govern central i l'insta a aprovar un decret amb les qüestions "urgents"

MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha descartat haver negociat "ni una coma" del decret òmnibus amb el Govern central com deia el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, motiu pel qual ha animat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, a aprovar aquest dimarts en el Consell de Ministres un decret amb les qüestions que sí que són "urgents".

Així ho ha expressat la dirigent independentista en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, preguntada per les paraules del ministre Bolaños en les quals assegurava que el vot favorable de Junts al decret òmnibus estava tancat des del desembre.

"El PSOE i Sumar no han negociat ni una coma d'aquest reial decret amb nosaltres", ha sostingut Nogueras, que ha deixat clar que està en mans del Govern central que s'aprovi o no el decret, perquè la seva formació ja ha deixat "meridianament clares" les seves "línies vermelles".

JUNTS SÍ QUE HI DONARIA SUPORT

"Avui mateix el Govern espanyol pot aprovar un reial decret amb la revaloració de les pensions, amb el descompte en el transport, amb els ajuts a la dana o a segons quins subministraments, temes que són realment d'urgència i d'afectació social, l'executiu sap perfectament que nosaltres hi donarem suport", ha defensat.

Per això, Nogueras ha incidit que el que ha de fer el Govern central si vol que tirin endavant les mesures és "negociar" amb Junts i treballar "peça a peça". En aquesta línia, ha destacat que l'acord signat amb el PSOE existeix "precisament perquè no hi ha confiança".

"No ens poden passar un text de 140 pàgines i pretendre que l'avalem en 24 hores", ha incidit, a més de retreure a l'executiu que hagi provat, a parer seu, de fer servir aquest decret per "colar temes que no són gens urgents".

Junts es nega a "empassar-se" tot el que presenta l'executiu perquè "no som la crossa de cap govern espanyol, ni estem per donar estabilitat", ha resumit.