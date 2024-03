Junts denuncia l'"efecte aspiradora" de Madrid als pressupostos mentre Catalunya perd "una milionada"

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, ha denunciat que la Comunitat Madrid sempre ha tingut un efecte "aspiradora" de recursos als pressupostos generals de l'Estat, mentre que Catalunya ha estat infrafinanciada i sempre perd "una milionada".

Cleries ha traslladat aquesta queixa a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant el debat sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i la senda de dèficit a la cambra alta.

Tot i que el senador ha confirmat el vot favorable de la seva formació a aquests objectius i ha agraït a Montero l'assistència al Senat per defensar-los, ja que són el primer pas perquè el Govern central presenti els pressupostos, ha retret que Catalunya històricament ha tingut un "mal finançament" en els comptes públics.

De fet, ha denunciat que la comunitat autònoma té un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros, que confia a corregir quan es publiquin les balances fiscals, ja que ha advertit al Govern central que el "a canvi de res" ja no serveix en aquesta legislatura i ara a l'executiu li toca "anar a negociar, no a dialogar".

DIU QUE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A CATALUNYA SEMPRE ÉS MÉS BAIXA

Per justificar la seva tesi, Cleries ha apuntant que en l'exercici del 2021 el departament de María Jesús Montero va executar un 35,8% dels pressupostos, enfront del 157,5% de Madrid i la mitjana nacional del 67,1%.

El 2022, ha apuntat el senador, l'execució a Catalunya va millorar fins al 43%, però encara estava 30 punts per sota que la mitjana de l'Estat. Mentrestant, a la capital l'execució va arribar al 179%. "A Madrid sempre els toca la loteria", ha comentat.

Atenent al primer semestre de l'any del 2023, l'execució a la Comunitat catalana es va situar en un 16,3%, enfront del 52,7% de la Comunitat de Madrid. "Hi ha un espoli constant de Catalunya, perquè primer, quan es fa el pressupost, ja no se'ns dona la quantitat que tocaria, però a més, després, el parany final és que no s'executa la quantitat que ens tocaria", ha denunciat Cleries en la seva intervenció.

És per aquests motius pels quals el senador ha denunciat l'"efecte aspiradora de Madrid" i ha emfatitzat que "s'ha d'acabar", perquè la capital "està enfonsant" altres territoris en matèria de finançament.