Junts, Demòcrates i Moviment d'Esquerres es presentaran en coalició a les generals

Els tres partits continuaran treballant per sumar "la màxima força possible"



BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

Junts per Catalunya, Demòcrates de Catalunya i Moviment d'Esquerres han acordat presentar una candidatura conjunta "de país" al Congrés per les eleccions generals del 23 de juliol.

La candidatura es va registrar divendres a la Junta Electoral Central i pretén reunir "el màxim de sensibilitats independentistes per recuperar l'esperit unitari de Junts pel Sí", informa Junts en un comunicat aquest dissabte.

Junts ha recordat que la seva proposta era una llista unitària amb ERC i que "malgrat el rebuig dels republicans, Junts, Demòcrates i Moviment d'Esquerres continuaran treballant amb l'objectiu de fer una llista de país incorporant partits i persones que permeti a l'independentisme aconseguir la màxima força possible per avançar cap a l'autodeterminació".

Aquesta coalició estarà encapçalada per la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i comptarà amb Marta Madrenas com a cap de llista per Girona; Josep M. Cruset per Tarragona i Isidre Gavin per Lleida.

"Davant la involució de drets i llibertats i el menyspreu de l'Estat Espanyol cap a Catalunya, és el moment de recuperar la iniciativa i el respecte", ha afegit el partit.