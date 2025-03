Junts demanarà la reprovació i destitució de Paneque en el monogràfic sobre Rodalies

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat que demanaran la reprovació i destitució de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en el ple monogràfic d'aquest dimarts a la tarda al Parlament.

"La setmana passada vam demanar la seva dimissió i, ni ha dimitit ni el president Salvador Illa l'ha cessat. Farem el que estigui a les nostres mans i ens posicionarem perquè el Parlaemnt voti i aprovi la seva reprovació i cessament", ha explicat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Segons Sales, Illa haurà d'explicar el motiu pel qual manté la confiança en Paneque perquè "l'única cosa que ha fet és demanar paciència i dir als usuaris que rebran un tracte exquisit perquè se'ls informarà de les incidències".

"És una presa de pèl. No pot continuar ni un dia més al capdavant del departament. No ha pogut ni presentar un pla de xoc amb solucions immediates per resoldre el caos ferroviari", ha lamentat.

ERC I COMUNS

Pel que fa a la petició de destitució de Paneque, Sales ha preguntat què faran els "socis" del Govern, en referència a ERC i els Comuns, després de recordar que en l'últim ple van impedir la compareixença d'Illa per Rodalies.

"Fins ara Illa ha estat amagat, callat i no ha exercit el lideratge que li toca en aquesta crisi ferroviària, com si la responsabilitat que els trens no funcionessin no fos seva", ha recalcat.