Junts demanarà que Rajoy comparegui en la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dilluns que demanaran que l'expresident del Govern central Mariano Rajoy comparegui en la comissió d'investigació del Congrés sobre l'operació Catalunya.

Així ho ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press després que 'La Vanguardia', 'eldario.es' i 'Elnacional.cat' han revelat que l'exlíder del PP estava informat de les pràctiques de l'anomenada 'policia patriòtica' contra líders independentistes per frenar el procés.

Segons Turull, una de les condicions per constituir la Mesa del Congrés va ser reactivar la comissió d'investigació "de les clavegueres de l'Estat", i davant d'això ha anunciat que demanaran la compareixença de Rajoy com ja havien fet en l'anterior legislatura, que aleshores el PP i el PSOE van tombar.

"Aquesta vegada, com en els acords que tenim al Congrés és que no hi haurà vetos creuats a les peticions de compareixença, estic segur que Rajoy compareixerà", ha sostingut.

I és que, segons el dirigent de Junts, "ja hi ha gent del Ministeri que comença a parlar", i defensa que existeix la màxima del dret a saber la veritat i a que es derivin totes les responsabilitats que es puguin derivar, ha dit.