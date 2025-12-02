Junts demanarà que Illa comparegui en el ple d'aquesta setmana per la PPA

Vergés troba "inadequat" que el president català es connecti de manera telemàtica a les reunions
BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha explicat que demanaran modificar l'ordre del dia del ple d'aquesta setmana, que comença dimecres, per reclamar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui per donar explicacions sobre la crisi de la pesta porcina africana (PPA).
"Demanem que torni immediatament d'aquest viatge a Mèxic, que no és prioritari davant la magnitud de la crisi que vivim, i que comparegui en aquest ple que comença demà i fins divendres", ha destacat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.
Després de retreure que Illa viatgés a Mèxic "quan ja hi havia analítiques amb els primers resultats que confirmaven casos de pesta porcina", ha lamentat que no hagi tornat de manera immediata i no sigui a Catalunya per liderar la crisi.
"El més necessari és ser aquí, de manera present, i liderar aquesta crisi com a primera personalitat del país. Ell considera que ho pot fer de manera telemàtica, però davant la magnitud d'aquesta crisi, connectar-se telemàticament a les reunions del Govern és absolutament inadequat", ha sostingut.
En preguntar-li si es pot gestionar un partit telemàticament, en referència a la situació de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, Vergés ha considerat de "mal gust" comparar els dos casos.
"No és de rebut comparar una situació amb l'altra, malgrat que les dues derivin en una connexió telemàtica", ha recalcat el portaveu de Junts al Parlament, que també ha criticat l'actitud del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, davant la crisi.