Junts demanarà explicacions a Parlon sobre la detenció de menors durant la Diada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha anunciat que el seu partit registrarà preguntes al Parlament perquè la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, doni explicacions per la detenció de menors durant la Diada amb un "ús desmesurat de la força, amenaces i famílies sense informació".
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dissabte, ha dit que aquests fets són "d'una gravetat extrema i exigeix totes les explicacions".
Així, ha assenyalat que registraran preguntes perquè Parlon expliqui què va passar i "es depurin, si fa falta, totes les responsabilitats".
"L'ombra del 155 que el president Illa ha posat al capdavant de la Policia no serà nomenat oficialment fins al dimarts, però sembla que el seu tarannà ja comença a fer efecte", ha dit, en referència al nomenament de Ferran López com a nou director general dels Mossos.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres a un total de 10 menors, un d'ells a la zona de la plaça de Catalunya i 9 a la zona d'Arc de Triomf.