Junts demana a Sánchez "apartar-se" i deixar pas a un altre candidat a la investidura

Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts en el Congrés, Míriam Nogueras, ha indicat que, com que el president Pedro Sánchez ha rebutjat l'avançament de les eleccions generals, hauria de contemplar una altra opció: "apartar-se" i deixar pas a un altre candidat a la investidura. "Mai no ha de morir tot un poble per un home sol", ha assenyalat.
Nogueras sosté que a la corrupció que assota el seu Govern i el PSOE s'ajunta a la manca d'una majoria parlamentària que Junts va propiciar quan va veure que no es complia l'acord d'investidura i considera que ara no és el moment de "aferrar-se al poder pel poder" perquè, segons ha advertit, això provocarà "fer gran" a l'extrema dreta. "I nosaltres no volem a l'extrema dreta", ha dit.
JA NO TÉ LEGITIMITAT PER EXERCIR EL PODER
Per això, els de Carles Puigdemont han reclamat a Sánchez una proposta "atrevida" que confia que mediti "amb serenitat" tenint en compte que ja està "tocat i enfonsat", i és que segueixi l'exemple del ja exprimer ministre britànic Keir Starmer i dimiteixi per deixar pas a un altre candidat.
"Avui no té ni majoria ni legitimitat per ocupar el poder i de vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol", ha justificat.