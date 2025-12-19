Junts demana a Sàmper explicar si el Gran Premi de Fórmula 1 al Circut "serà cada 2 anys"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Junts al Parlament Joan Canadell ha demanat al conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, que expliqui si el Gran Premi de Fórmula 1 "finalment serà cada dos anys al Circuit de Catalunya i anual a Madrid".
En un comunicat aquest divendres, la formació reclama explicacions sobre les actuacions del conseller "per retenir aquest esdeveniment", i ha alertat que la fer-ho en anys alterns suposarà una pèrdua de 160 milions d'euros anuals de manera directa, especialment al Vallès, segons les seves dades.
Junts també vol saber com afectarà el contracte amb Fira Circuit i el pagament del cànon, i si hi ha hagut cap acció per part del departament perquè es puguin fer entrenaments oficials al Circuit de Catalunya.
A més a més, Canadell ha manifestat preocupació per la situació i ha criticat "la manca de transparència del departament sobre la renovació quan encara no s'ha anunciat la signatura, però els mitjans ja diuen que està fet".
El diputat ha concretat que registraran una bateria de preguntes per escrit al Parlament, tot i que ha reclamat una resposta "d'urgència perquè el sector sàpiga com l'afectarà".