Junts demana retirar la beca per a autors llatinoamericans o una igual per a escriptors en català

GUADALAJARA (MÈXIC), 1 (EUROPA PRESS)
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha demanat aquest dilluns retirar la beca de residència d'escriptura per a autors llatinoamericans anunciada per l'alcalde Jaume Collboni en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, i si no es fa complementar amb una del "mateix nivell i rang econòmic" per a autors en català.
En unes declaracions als mitjans, Martí Galbis ha dit que Junts s'adhereix al manifest de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), ha criticat l'equip de govern de Collboni perquè "no n'hi ha prou" amb adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua i nomenar una comissionada pel català, ha retret la doble moral i la decisió unilateral amb aquesta beca, i ha demanat prioritzar el català.
Ha dit que és una ajuda a un idioma com el castellà que no ho necessita en disposar de molts estats que ja ho fan, i ha dit que Junts x Barcelona iniciarà accions per intentar "revertir la situació" amb aquesta beca i que els recursos vagin tots o en part destinats a escriptors en llengua catalana.