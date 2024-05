Junts demana repetir el vot exterior del 12M per "greus irregularitats"

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

Junts ha demanat aquest dissabte que es repeteixi el vot del Cens dels Espanyols Residents Absents (Cera) de les eleccions catalanes i ha al·legat "greus irregularitats", informa aquest dissabte la candidatura.

En respectives queixes davant les quatre Juntes Electorals Provincials (JEP) catalanes, recollides per Europa Press, al·lega que "s'han vulnerat els drets dels electors".

Per això, demana "suspendre la proclamació dels resultats fins que es repeteixi de nou aquesta votació".

BARCELONA I GIRONA

En la queixa a la Junta de Barcelona constata que hi ha "1.922 vots no escrutats (no entrats en l'urna i destruïts)" corresponents al vot Cera de Girona, amb un total de 17.384 votants en aquesta circumscripció.

Per tant, "el total de vots no escrutats (1.922) es correspon a un 11,05% del total de vots Cera rebuts a Barcelona".

Per Junts, "aquest inexplicable percentatge inclou els vots que van ser destruïts abans d'arribar a entrar a l'urna" i aquesta destrucció de vots emesos va ser apressada i va vulnerar drets d'electors i candidatures perquè no va respectar el transcurs dels terminis legals d'impugnació.

LLEIDA

A la Junta de Lleida, li diu que hi ha 320 vots no escrutats (no entrats a l'urna i destruïts) corresponents al vot Cera de Girona amb un total de 1.703 votants en aquesta circumscripció.

Per tant, considera que el total de vots no escrutats (320) es correspon a un 18,8% del total de vots Cera rebuts a Girona.

Com en la queixa a Barcelona, afirma que "aquest inexplicable percentatge inclou els vots que van ser destruïts abans d'arribar a entrar a l'urna" i aquesta destrucció de vots emesos va ser apressada i va vulnerar drets.

TARRAGONA

Respecte a Tarragona, afirma que Junts li va demanar la dada de vot total que va arribar a la Junta però "la resposta ha estat que seria una dada que es donaria dilluns", la qual cosa la candidatura qualifica d'inadmissible i d'indefensió perquè haurien acabat els terminis de queixa.

"Aquesta dada la tenia aquesta JEP des de l'inici del recompte Cera, com tota la resta de JEPs i no la facilita, amb la qual cosa fa un abús del dret", diu, i afegeix que és l'única demarcació que encara no la facilita.