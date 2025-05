Junts demana al PSC, ERC i els Comuns no fer servir la comissió de la Dgaia per "eludir" responsabilitats

Rius critica que la consellera va afirmar haver conegut "recentment" el cas de la menor

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha reclamat aquest dilluns al PSC, ERC i els Comuns no fer servir la comissió d'investigació al Parlament sobre la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) per "eludir" les responsabilitats que considera que tenen.

En una roda de premsa, ha cridat els grups esmentats a no dilatar la comissió: "L'Oficina Antifrau està investigant presumptes irregularitats comeses durant el període 2016-2020. Arribat el cas, s'hauran d'assumir les responsabilitats polítiques del passat i del present sobre la gestió si és que no han funcionat, com tot sembla indicar".

Més enllà de la comissió d'investigació registrada pel PSC, ERC i els Comuns sobre aquesta qüestió, Junts també en va registrar una altra a la cambra catalana amb la voluntat d'investigar "a fons" els fets i la gestió del Govern dels darrers anys.

"TOTAL TRANSPARÈNCIA"

En preguntar-li si en aquesta comissió estan disposats a analitzar la gestió anterior dels responsables de Junts, Rius ha evitat pronunciar-se però ha afegit que volen "total transparència".

També ha manifestat preocupació pel fet que la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, desconegués el cas de la menor violada i explotada sexualment i apuntés, a parer seu, al seu antecessor en el càrrec, Carles Campuzano, per no haver-la'n informat.

Rius ho ha dit després que Martínez Bravo digués en una entrevista a TV3 que es va assabentar "recentment" del cas de la menor sota protecció explotada sexualment.

"Sigui veritat o mentida, demostra una deixadesa de responsabilitats per part del Govern actual i l'anterior que caldrà aclarir en aquesta comissió", ha destacat.