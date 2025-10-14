Junts demana que Parlon i Paneque expliquin les "disfuncions" per les pluges

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat aquest dimarts la sol·licitud de compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la consellera de Territori i Transició Energètica, Sílvia Paneque, per explicar les "disfuncions" en la seva gestió durant l'episodi de pluges a les comarques del sud de Tarragona.
Ho ha explicat en una roda de premsa la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha concretat que també sol·liciten que doni explicacions sobre aquest tema la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, i el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter.
Per Sales, han de donar explicacions sobre el "retard" en l'enviament de les alertes a la població, sobre que diversos ciutadans no rebessin l'avís i per saber si l'ACA ha revisat les zones inundables i netejat torrents i barrancs.
"Fa 9 mesos que el Parlament ho va aprovar i volem saber què ha fet el Govern en aquesta direcció", ha reclamat la portaveu parlamentària de Junts, que també ha qüestionat la gestió sobre l'activitat escolar.
A més, ha reiterat les acusacions contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha acusat de "deixadesa de funcions" perquè, al seu parer, no és acceptable que anés a Madrid a celebrar la Hispanitat i no es quedés a Catalunya davant les alertes meteorològiques de risc que hi havia.
DEBAT DE POLÍTICA GENERAL
Després del debat de política general (DPG) de la setmana passada, també ha aprofitat per ressaltar la "feblesa" d'Illa, a qui ha recriminat novament la seva suposada supeditació al president del Govern central, Pedro Sánchez.
"D'una banda alienant-se al costat de PP i Vox per bloquejar l'acord de Brussel·les i qüestions rellevants per als interessos dels catalans. I de l'altra, amb una dependència total als Comuns, que marquen les polítiques socials i econòmiques del Govern", ha apuntat.