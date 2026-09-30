Junts demana reprovar Illa: "És el pitjor president de la Catalunya moderna"

Sales l'acusa de no estar a l'alçada del càrrec, d'"enfonsar" Catalunya i de submissió al Govern central
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat que presentaran una proposta de resolució en el debat de política general per demanar la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè "és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna".
"Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. La història jutjarà molt durament la seva presidència", ha ressaltat aquest dimecres en la segona sessió del debat de política general a la cambra catalana.
Per Sales, Illa no ha sabut governar Catalunya ni defensar-la, per la qual cosa "no ha estat a l'alçada de la institució i no és digne del càrrec" que ocupa, a més d'acusar-lo de ser submís i de no voler incomodar el govern de Pedro Sánchez.
"Està enfonsant Catalunya, s'està carregant el país", ha sostingut la portaveu parlamentària de Junts, després de criticar la gestió que el Govern ha fet de Renfe, de les infraestructures, educació, sanitat i habitatge, entre altres qüestions.
CRIDA A ERC I ELS COMUNS
Després d'admetre que una proposta de resolució per demanar la reprovació del president és excepcional perquè és la primera vegada que passa, ha explicat que això vol dir demanar al Parlament que es posicioni sobre la seva manera de governar, especialment a ERC i els Comuns.
"Ara ERC i els Comuns tenen una oportunitat per rectificar, i més ara que gesticulen contra vostè però quan els necessita sempre hi són. Amb aquesta resolució no valdran les excuses, només els vots. Sí a la reprovació o no. ERC i Comuns, els convidem a sumar-s'hi", ha apuntat.
Per Sales, és difícil acumular "tanta incompetència en tan poc temps" al Govern en constatar les protestes i reivindicacions que hi ha hagut en l'últim any de col·lectius com el dels mestres i els metges, per la qual cosa ha acusat Illa de fer propaganda amb promeses a anys vista i de vendre eslògans com 'El futur ja és aquí': "Quin futur vol vendre si el país se'ls desfà a les mans?".
També ha criticat el president de la Generalitat per aplicar el "retrovisor amb la famosa dècada de paràlisi i divisió" derivada del procés quan, a parer seu, Illa n'és el responsable.