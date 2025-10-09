Junts demana reconèixer el dret a existir de l'Estat d'Israel i el de Palestina

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts proposarà en la pròxima Junta de Portaveus del Parlament una proposta de declaració per reafirmar el compromís de la cambra amb el dret a l'existència de l'Estat d'Israel i amb el dret a l'autodeterminació del poble palestí.
"En aquest sentit, considera necessari el reconeixement del conjunt del món àrab, i concretament de Hamas, de l'Estat d'Israel, alhora que també considera necessari un reconeixement unànime de l'Estat palestí i, concretament, per part de l'Estat d'Israel", afegeix el text.
Amb el títol 'Declaració del Parlament a favor del pla de pau que ha de posar fi a la guerra de Gaza', el text vol que es reconegui tots els actors que ho han fet possible: els intermediaris --Estats Units, Qatar, Egipte i Turquia-- i, de manera destacada, les autoritats d'Israel i Palestina.
També apel·len a l'estricta aplicació del dret internacional humanitari "que ha de permetre socórrer la població civil que ha patit els efectes d'aquest conflicte que s'ha allargat durant dos anys".
En el text destaquen el paper de l'administració dels Estats Units en el que, a parer seu, és "el primer pas cap a una pau sòlida i duradora entre Israel i Palestina, amb el suport d'una immensa majoria dels actors de l'escena internacional".