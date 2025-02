Junts demana al Parlament destinar 541,8 milions a sectors en emergència

En la proposició de llei plantegen augmentar partides per a educació, sanitat i habitatge

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha anunciat aquest dimecres que han registrat una proposició de llei de mesures urgents de suport econòmic a sectors en emergència per un valor de 541,8 milions d'euros, augmentant partides destinades a educació, sanitat i habitatge, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha obert a estudiar-ne el contingut.

En la sessió de control d'aquest dimecres a la cambra catalana, Batet ha retret al president que la manca de pressupostos provoca que hi hagi sectors que estiguin patint, per la qual cosa "per un sentit de responsabilitat i de país" han presentat aquesta iniciativa.

"Pensa agafar aquesta oportunitat o vol continuar amb un país dormit i paralitzat", ha preguntat a Illa, que ha respost que estudiaran la proposició de llei sempre que les mesures siguin beneficioses per a Catalunya i no contradiguin els acords d'investidura, ha puntualitzat.

Malgrat advertir de les carències que es va trobar en assumir la presidència de la Generalitat després d'anys de governs independentistes, ha demanat mirar cap endavant i ha reivindicat la feina feta durant els seus 6 mesos al capdavant del Govern.

"Hem traçat una línia de treball. Vostès què faran? Col·laboraran?", ha preguntat Illa, després de lamentar que Catalunya no disposi de comptes aprovats, malgrat afegir que farà el possible per tirar-los endavant.

MESURES

La proposició de llei de Junts proposa dotar amb 400 milions d'euros addicionals el pla territorial sectorial d'habitatge; 20 milions més per al Pacte Nacional de Salut Mental; 7 a projectes d'atenció integrada social i sanitària; 20,7 milions a incrementar el finançament i el suport a centres de recerca, i 5,6 milions més per al Consorci per a la Normalització Lingüística.

També volen augmentar un 10% les tarifes del conjunt del sector social per avançar cap a l'equiparació salarial dels professionals, i actualitzar els mòduls de finançament de l'educació concertada fins als 15.838,17 euros per a l'educació infantil de segon cicle i l'educació primària, i fins als 21.657,7 euros per a l'educació secundària obligatòria.