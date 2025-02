Junts demana al Parlament abaixar el tram autonòmic de l'IRPF a rendes baixes i perceptors del SMI

Critiquen que la manca de pressupostos afecta "negativament la capacitat d'inversió"

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha presentat al Parlament una moció en què demana al Govern rebaixar el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) aplicable a les rendes més baixes i als perceptors del nou salari mínim interprofessional (SMI).

A la moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectiva de l'economia catalana, argumenten que reclamen aquesta rebaixa perquè l'impost "no suposi un perjudici" per als seus perceptors a Catalunya.

Tot això després que el Consell de Ministres va aprovar la setmana passada la pujada del SMI a 1.184 euros per al 2025, que tributarà en l'IRPF.

"I curiosament, la contradicció és que això perjudica els catalans. Com sempre els catalans paguem més. Instem el Govern de la Generalitat a rebaixar el tram de l'IRPF autonòmic perquè les persones que accedeixen al SMI no hagin d'acabar pagant més que qualsevol altre a l'Estat espanyol", ha destacat en unes declaracions a Europa Press el vicepresident de Junts i diputat Antoni Castellà.

En el text també recullen que l'actual pròrroga pressupostària impedeix "una planificació adequada de les polítiques públiques necessàries" per al creixement econòmic, la innovació i la millora dels serveis públics.

MANCA DE PRESSUPOSTOS

Per això, demanen al Parlament constatar que la manca d'un acord per tirar endavant els comptes aquest 2025 afecta "negativament la capacitat d'inversió" en sectors clau com l'educació, la sanitat, la indústria i la transició energètica.

"Ens van prometre pressupostos, no hi ha pressupostos. Això ens dona la imatge de la incapacitat del Govern d'entendre's, de no tenir socis. Un Govern de la Generalitat sense pressupostos té impacte en tots els àmbits de la societat", ha avisat Castellà.

A més de demanar al Govern que insti l'Estat a complir amb l'execució íntegra dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) quant a Catalunya, li exigeixen que publiqui les balances fiscals, "una obligació que porta incomplint des de setembre del 2017.

També criden l'executiu català a desenvolupar polítiques fiscals que permetin "alleugerir la pressió" sobre les petites i mitjanes empreses així com sobre les rendes més baixes, i garantir així una progressivitat tributària.

DÈFICIT FISCAL

Un altre dels punts de la moció recull que el dèficit fiscal de Catalunya ascendeix fins als 22.000 milions d'euros anuals i suposa "una càrrega per al desenvolupament del territori i evidencia la necessitat urgent d'un model basat en la sobirania fiscal".

A més a més, també demanen garantir inversions estratègiques com l'Ecoplanta al Camp de Tarragona, amb una inversió de més de 800 milions d'euros.