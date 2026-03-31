Junts demana a Paneque explicar al Parlament els "retards generalitzats" en les obres de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
Junts ha demanat la compareixença de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, perquè expliqui al Parlament els "retards generalitzats en les obres que s'estan duent a terme a la xarxa de Rodalies", retards que segons Junts ja superen l'any i mig.
En un comunicat aquest dimarts, la formació apunta que, especialment, requereixen a la consellera explicacions sobre la situació en la qual es troba la línia R2 Sud "pel canvi de criteri del Ministeri que implica la necessitat d'elaborar estudis informatius en actuacions en les quals abans no eren requerits".
Per això, Junts ha afirmat que Paneque ha d'explicar davant la cambra el "nou calendari amb el qual es treballa i quines alternatives s'oferiran per garantir el servei de transport públic", a més del motiu dels retards i quant costaran.