Junts demana que Paneque dimiteixi per l'esvoranc al Putxet de Barcelona causat per les obres de l'L9

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt de Junts al Parlament i regidor a Barcelona, Josep Rius, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i del secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, per l'esvoranc al barri del Putxet que ha obligat a desallotjar 93 habitatges almenys fins dissabte.
Ho ha demanat en una roda de premsa aquest dimecres a la cambra catalana acompanyat pel portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, i el president de Junts a la capital catalana, Jordi Martí.
Ha exigit que Paneque i Nadal compareguin per donar explicacions i que després presentin la renúncia: "Avui Catalunya té una consellera que ha estat reprovada 2 vegades i que ha perdut la confiança per gestionar crisis d'aquesta magnitud".
En la seva intervenció, Martí ha dit que han registrat una petició perquè l'alcalde, Jaume Collboni, comparegui en la comissió d'Urbanisme de Barcelona de dimarts vinent, i també li ha reclamat que les explicacions que vagi donant fins aleshores siguin "acompanyant sempre els veïns".
"Més que una crisi política, és una crisi de la ciutadania perdent la confiança amb el Govern perquè es pregunten què passarà la setmana que ve o el mes següent", ha afirmat Martí.
Per la seva banda, Vergés ha subratllat que "no els entraria al cap" que Paneque no accepti comparèixer, ja que segons ell calen explicacions públiques de més de dos minuts i mig durant una sessió de control.